DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı

Arjantin (DHA) - Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.
Olay Arjantin'in Quilmes şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir soyguncunun, aracını yıkayan adamın arkasından yaklaşarak, silah dayayıp adamı tehdit ettiği; diğer soyguncunun ise evin etrafında olduğu gözlendi. Görüntülerde araçta oturmakta olan ve soygunun ilk saniyelerinde durumu fark eden 2 köpeğin bir anda dışarı fırlayarak soyguncuları kovaladıkları görülüyor. Polis, kaçan soyguncuları arıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Silahlı soyguncunun adamın arkasından yanaşması
Diğer soyguncunun evin bahçesinden çıkması
Köpeklerin araçtan çıkması
Soygunculara saldırması
Soyguncuların kaçışı
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