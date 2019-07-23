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DHA DIŞ- Soyguncunun mermilerinden kurşungeçirmez cam ile kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

ABD’de bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncu, kasiyerin bulunduğu odaya girmeye çalıştı.

ABD, (DHA)- ABD’de bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncu, kasiyerin bulunduğu odaya girmeye çalıştı. Silahıyla kapının cam bölmesine ateş eden soyguncu, camın kurşungeçirmez olduğunu fark edince kaçtı.

Olay, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde, 14 Temmuz günü yerel saatle 3.50 sıralarında meydana geldi. Silahlı soyguncu, markete girerek kasiyere silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. Kasiyerin reddetmesi ve polisi araması üzerine sinirlenen soyguncu, kasiyerin bulunduğu camla kaplı küçük odanın kapısına giderek içeri girmeye çalıştı. Başarısız olan soyguncu, silahıyla kapının üzerinde bulunan cam bölmeye 6 kez ateş etti. Camın kurşungeçirmez olduğunu fark eden soyguncu kaçtı.

Polis, olaya dair inceleme başlatırken; soyguncunun hala arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Soyguncunun markete girmesi
-Silahını kasiyere doğrultması
-Elinde silahla kasiyerin bulunduğu küçük odanın kapısına gitmesi
-Kapıyı açamayan soyguncunun cam bölmeye ateş etmesi
-Soyguncunun marketten çıkması

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