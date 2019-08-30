HABER

DHA DIŞ- Soyuldu, umursamadan yemeğini yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:02 | Son Güncelleme

Brezilya’da elinde silahla pastaneye giren soyguncu, pastanedeki müşterilerin değerli eşyalarını toplamaya başladı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Brezilya’da elinde silahla pastaneye giren soyguncu, pastanedeki müşterilerin değerli eşyalarını toplamaya başladı. O sırada bir müşterinin istifini bozamadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Olay, Brezilya’nın Para eyaletindeki Belem kentinde, 27 Ağustos günü meydana geldi. Eli silahlı soyguncu, pastaneye girerek müşterilerin telefon, cüzdan ve takılarını toplamaya başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun aniden pastaneye girdiği ve girişe en yakın masada oturan müşterinin masasından telefonunu aldığı; müşterinin ise istifini bozmadan önündeki yemek yemeye devam ettiği görüldü. Daha sonra arka masalara giderek diğer müşterilerin değerli eşyalarını da alan soyguncu, tekrar ilk soyduğu müşteriye yönelerek cüzdanını aldı ve geldiği gibi koşarak pastaneden çıktı. O sırada arka tarafta oturan müşterilerden birinin ellerini havada tuttuğu ve soyguncunun kaçmasına rağmen indirmediği görüldü.

Polisin soyguncuyu yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
------------------------------------
-Soyguncunun pastaneye girmesi
-Müşterinin telefonunu masanın üzerinden alması
-Müşterinin yemek yemeye devam etmesi
-Soyguncunun arka masalara giderek diğer müşterileri soyma anı
-Soyguncunun ilk soyduğu müşteriye dönerek cüzdanını da alması
-Soyguncunun kaçma anı
-Ellerini havada tutan müşterinin görüntüsü

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Profesöre son görevProfesöre son görev
İzmir'de yanan ormanlar için bağış kampanyası başlatıldıİzmir'de yanan ormanlar için bağış kampanyası başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.