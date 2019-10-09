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DHA DIŞ- Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Meksika’da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Meksika, (DHA)- Meksika’da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi. Yerel medya, Escandona’nın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandona’yı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Belediye başkanının yolda sürüklenme anı
-Kızgın kalabalığın görüntüsü

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