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DHA DIŞ - Sri Lanka: Kilise ve otellere canlı bombalar saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Sri Lanka Devlet Araştırma Dairesi, 3 kilise ve 3 oteldeki patlamanın 'canlı bomba saldırısı' olduğunu duyurdu.

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka Devlet Araştırma Dairesi, 3 kilise ve 3 oteldeki patlamanın 'canlı bomba saldırısı' olduğunu duyurdu.

Sri Lanka'da dün 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen toplam 8 patlamada ölü sayısı 290’a yükseldi. Patlamalarda 500’den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

POLİS: 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 24 şüphelinin gözaltına alındığını; şüphelilerin sorgularının sürdüğünü duyurdu.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Ulusal Güvenlik Konseyi, bu sabah Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın başkanlığında toplandı.

Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan’da Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

ÇAVUŞOĞLU: CENAZELERİN ÜLKEMİZE SÜRATLE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün sosyal medya hesabından saldırıyla alakalı olarak, “Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” mesajını paylaşmıştı.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar de DHA muhabirine verdiği bilgi de 2 Türk mühendisin hayatını kaybettiğini; yaralı bir Türk vatandaşı konusunda kendilerine bilgi ulaşmadığını açıklamıştı.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Patlamalar, Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Kolombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA’DA

Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleşti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

SEKİZİNCİ PATLAMA DEMATAGODA’DA

Sekizinci patlama Kolombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda gerçekleşti. Polis ekiplerinin saldırılarla alakalı olduğu düşünülen bir şüphelinin evine yönelik operasyon düzenledikleri sırada patlamanın oldu. Patlamada 3 polis hayatını kaybetti.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Patlamalar sonrası sosyal medyaya erişim engelledi; bir sonraki talimata kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka Başbakanı, güvenlik kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Emniyet birimleri patlamaların ardından bu bölgeleri kordon altına aldı.

22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı, saldırı ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığını; Dışişleri Bakanlığı ise patlamalarda 35 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin ise kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Yerel medya hayatını kaybedenlerin ABD, Belçika, Çin, İngiltere, Danimarka, Hindistan, Bangladeş ve Fas uyruklu olduğunu duyurdu.

​ÜNİVERSİTELER KAPALI KALACAK

İkinci bir talimata kadar ülkedeki tüm devlet üniversitelerinin kapalı kalacağı belirtildi. Demiryolları İşletmesi de tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

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