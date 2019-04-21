DHA DIŞ - Sri Lanka’da art arda patlamalar: 186 ölü (4)

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 186 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Yerel medya patlamaların Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Colombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka'nın NewsFirst haber platformu ölü sayısının 185 olduğunu duyurdu. Paltform, Colombo Ulusal Hastanesi'nde 46 ölü, 259 yaralının; Kalubowila Hastanesi'nde: 17 yaralının; Negombo Hastanesi'nde: 74 ölü, 113 yaralının; Katana Kilisesi'nde 31 ölünün; Ragama Hastanesi'nde 7 ölü 30 yaralının; Batticaloa'da ise 27 ölü 80 yaralının bulunuduğunu duyurdu.

YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA’DA

Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleşti. Yerel basın patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini; yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.