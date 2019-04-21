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DHA DIŞ - Sri Lanka’da art arda patlamalar: 186 ölü (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi.

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 186 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Yerel medya patlamaların Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Colombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka'nın NewsFirst haber platformu ölü sayısının 185 olduğunu duyurdu. Paltform, Colombo Ulusal Hastanesi'nde 46 ölü, 259 yaralının; Kalubowila Hastanesi'nde: 17 yaralının; Negombo Hastanesi'nde: 74 ölü, 113 yaralının; Katana Kilisesi'nde 31 ölünün; Ragama Hastanesi'nde 7 ölü 30 yaralının; Batticaloa'da ise 27 ölü 80 yaralının bulunuduğunu duyurdu.

YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA’DA

Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleşti. Yerel basın patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini; yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

SEKİZİNCİ PATLAMA

Sekizinci patlama Colombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda gerçekleşti. Yerel medya bölgede polisin operasyon yaptığını duyurdu. Patlamada 1 polisin öldüğü belirtildi.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Patlamalar sonrası sosyal medyaya erişim engelledi; bir sonraki talimata kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka Başbakanı, güvenlik kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Emniyet birimleri patlamaların ardından bu bölgeleri kordon altına aldı. Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan’da Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Yerel medya, başkent Colombo’da bulunan Jampettah sokağında şüpheli bir paket ihbarı yapıldığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kilise ve otellerdeki patlama sonrası görüntüler
7’nci patlama sonrası görüntüler

Kilisedeki patlama anına dair görüntüler

(Görüntüler DGS’de - GÖRÜNTÜLERDE CESET VB GÖRÜNTÜ YOK)

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