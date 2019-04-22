DHA DIŞ - Sri Lanka'da bir araçta kontrollü patlama

Sri Lanka (DHA) - Kolombo \u015fehrinde St. Anthony's Kilisesi yak\u0131n\u0131nda park halindeki bir minib\u00fcsteki d\u00fczenek, bomba imha uzmanlar\u0131nca kontroll\u00fc olarak patlat\u0131ld\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n----------------\nPatlama an\u0131Temizlik yaparken \u00e7ekti\u011fi videolarla \u00f6yle bir kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131 ki...Ba\u015fkan Karalar: K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu ter\u00f6rle ili\u015fkilendirmek b\u00fcy\u00fck haks\u0131zl\u0131kt\u0131rEv hayali kuranlar\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fc
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