DHA DIŞ - Sri Lanka’da patlamalar: 2’si Türk 215 kişi hayatını kaybetti (7)

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 215 kişinin hayatını kaybettiği, 450'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı, saldırı ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığını duyururken; Dışişleri Bakanlığı ise patlamalarda 22 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin kimliğinin tespit edildiğini belirtildi.

​ÜNİVERSİTELER KAPALI KALACAK

İkinci bir talimata kadar ülkedeki tüm devlet üniversitelerinin kapalı kalacağı belirtildi. Demiryolları İşletmesi de tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde meydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.