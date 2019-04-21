DHA DIŞ - Sri Lanka’da patlamalar: 2’si Türk 215 kişi hayatını kaybetti (8)

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 215 kişinin hayatını kaybettiği, 450'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU: CENAZELERİN ÜLKEMİZE SÜRATLE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyla alakalı olarak, “SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum. Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” mesajını paylaştı.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde meydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.