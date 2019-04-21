HABER

DHA DIŞ - Sri Lanka’da sekizinci patlama Dematagoda’da meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Yerel medya, Sri Lanka’nın başkenti Colombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda 8’inci patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Sri Lanka (DHA) - Yerel medya, Sri Lanka’nın başkenti Colombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda 8’inci patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Devlet yetkililerince patlamalar sonrası sosyal medyaya erişimin engellediği; 12 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan’da Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Yerel medya, başkent Colombo’da bulunan Jampettah sokağında şüpheli bir paket ihbarı yapıldığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti
Kapadokya'da nisan karıKapadokya'da nisan karı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.