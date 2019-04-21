DHA DIŞ - Sri Lanka’daki patlamalar: 2’si Türk 190 kişi hayatını kaybetti (5)

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 190 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Yerel medya patlamaların Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Colombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka'nın NewsFirst haber platformu ölü sayısının 190 olduğunu duyurdu. Paltform, Colombo Ulusal Hastanesi'nde 48 ölü, 259 yaralının; Kalubowila Hastanesi'nde: 17 yaralının; Negombo Hastanesi'nde: 74 ölü, 113 yaralının; Katana Kilisesi'nde 31 ölünün; Ragama Hastanesi'nde 7 ölü 30 yaralının; Batticaloa'da ise 27 ölü 80 yaralının; Dematagoda’da da 3 ölünün bulunduğunu duyurdu.