DHA DIŞ - Sri Lanka’daki patlamalar: 2’si Türk 207 kişi hayatını kaybetti (6)

Sri Lanka (DHA) - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı, saldırı ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığını duyururken; Dışişleri Bakanlığı ise patlamalarda 22 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin kimliğinin tespit edildiğini belirtildi.

ÜNİVERSİTELER KAPALI KALACAK

İkinci bir talimata kadar ülkedeki tüm devlet üniversitelerinin kapalı kalacağı belirtildi. Demiryolları İşletmesi de tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.