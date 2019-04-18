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DHA DIŞ - Steinmeier, Merkel ve Maas’tan ‘Madeira’ taziyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Josef Maas, Madeira Adası'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 29 Alman vatandaşı için taziye mesajları yayınladı.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Josef Maas, Madeira Adası'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 29 Alman vatandaşı için taziye mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdiği yazılı açıklamasında, “Madeira'da yaşanan elim trafik kazasında çok sayıda insanın ölmesi beni derinden üzdü olayın sarsıntısını yaşıyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yazılı mesajında, “Madeira’de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralananların üzüntülerini paylaşıyorum. Sevdiklerini elim kazada kaybedenlerin acılarını paylaşıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum’’ ifadelerini kullanırken, olay mahallinde hizmet veren başta sağlık mensupları, güvenlik görevlilerine kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Josef Maas da, kaza bilgisinin kendilerini ulaştığı andan bu yana üzücü olayla yakından ilgilendiklerini, kazada aile bireylerini kaybedenlerin bilgilendirilmesi, ihtiyaçları olan desteğin aksamadan sağlanması için Bakanlıkta bir kriz masası oluşturduklarını açıkladığı yazılı açıklamasında, “Kaza haberiyle derinden üzüldüm, sarsıldım. Aile fertlerinin acılarını paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Alman haber televizyon kanalları saat başı verdikleri haberlerde, Madeira Adası'nda meydana gelen kazayı, “Gezi turu trajedi oldu’’ başlığıyla izleyicilerine aktarıyor.

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