HABER

DHA DIŞ- Stoltenberg: Suriye’deki kriz, DEAŞ karşıtı koalisyonu tehlikeye atmamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, farklı NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunun da görüldüğünü, fakat bunun, DEAŞ örgütüne karşı oluşturulan koalisyonu tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

Deniz BERKTAY/ODESSA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, farklı NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunun da görüldüğünü, fakat bunun, DEAŞ örgütüne karşı oluşturulan koalisyonu tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.
Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada Ukrayna Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türkiye’nin Suriye politikasını ve Rusya’nın bölgede artan etkinliği konusundaki görüşü konusunda DHA’nın sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “NATO’nun üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak bu, DEAŞ’a karşı oluşturulmuş olan koalisyonu tehlikeye atmamalı” yanıtını verdi. NATO’nun Suriye’de inisiyatif alma olasılığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde son zamanlarda şiddet olaylarının azaldığının gözlemlendiğini ve kendilerinin bu çerçevede, Suriye’de sorunun siyasi yoldan çözülmesi konusunda bütün çabanın ortaya konması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.
UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI: TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ise DHA muhabirinin, ‘Rusya’nın Suriye’de artan etkisi konusundaki ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye ile Ukrayna’nın stratejik ortak olduklarını, Ukrayna’nın, Türkiye’nin Suriye’de bazı çıkarlarının olduğunu anladığını, diğer taraftan Türk-Ukrayna ilişkilerinin de gerek Ankara, gerekse Kiev açısından, en az Suriye konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi. Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin görüntüleri ise NATO yayınladı.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Stoltenberg’in gelişi
-Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin detaylar
-Stoltenberg’in basın toplantısı

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajıBursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı
Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıDidim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.