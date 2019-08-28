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DHA DIŞ- Stromboli Yanardağı yine patladı... Bölgedekilerin panik anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi.

İtalya, (DHA)- İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bot ile kaçan kişilerin yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

İtalya’nın güneyindeki adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yanardağın patlamasıyla parçaların denize düştüğü ve insanların bot ile kaçtığı görüldü. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; yetkililer, insanları sahil bölgelerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

‘DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI’

Stromboli Yanardağı, 3 Temmuz’da da patlamıştı. Patlamalarla beraber düşen kaya parçaları sonucu 1 dağcı yaşamını yitirmişti.

Görüntü Dökümü
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-İnsanların botla kaçma anı
-Patlamadan görüntüler
-Yükselen duman

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