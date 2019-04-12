DHA DIŞ - Sudan'da askeri geçiş konseyi: İktidarda kalma derdimiz yok

Sudan (DHA) - Ordu'nun darbesiyle yönetime el konulmasının ardından belirsizliğin sürdüğü Sudan'da askeri geçiş konseyi basın açıklaması yaptı.

Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacaklarını belirten askeri geçiş konseyi "İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz. Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada Ömer el Beşir’in Sudan yargısı tarafından yargılanacağı “Askeri konsey iktidarda olduğu sürece hiçbir Sudanlı yabancı mahkemelerde yargılanmayacak” ifadeleriyle belirtilirken, gelecekte oluşturulacak sivil bir hükümetin konuyla farklı şekilde ilgilenmeyi seçebileceğine de değinildi.

Ayrıca askeri geçiş konseyi, yaşanan gelişmelere dair dış tepkilerin pozitif olduğunu, Ömer elBeşir rejiminin kilit isimlerinin tamamının tutuklandığını ve ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacaklarını belirtti.