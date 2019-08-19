DHA DIŞ- Sudan’ın devrik lideri Ömer el-Beşir, mahkemeye çıktı

Sudan, (DHA)- Sudan’ın, 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmasının başlaması için Hartum’da mahkemeye çıktı.

Ömer el-Beşir, rejimine karşı aylar süren protestoların ardından 11 Nisan’da iktidardan indirilmişti. 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten devrik lider, ‘Yabancı para sahibi olmak, yolsuzluk yapmak ve yasadışı olarak hediyeler almak’ suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nisan ayında, Sudan Ordusu Generali Abdel Fattah el-Burhan, Beşir'in konutundan 3 farklı para biriminde, 113 milyon dolardan fazla nakit para ele geçirildiğini söylemişti.

