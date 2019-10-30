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DHA DIŞ- Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:27 | Son Güncelleme

Suriye Anayasa Komitesi, İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez toplandı.

İsviçre, (DHA)- Suriye Anayasa Komitesi, İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez toplandı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen, rejim ve muhaliflerin yüz yüze oturduklarını vurgulayarak, "Bu tarihi bir an" ifadelerini kullandı. Pedersen’in yanında, rejimi temsilen Ahmed Kuzbari ve muhalifleri temsilen Hadi el Bahra da hazır bulundu.
Açılış konuşmasında, ilk kez rejimin 50 adayının ve muhaliflerin 50 adayının yüz yüze oturduklarını vurgulayan Pedersen, “Bu, Suriye liderliğindeki, Suriye'nin sahip olduğu, güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir anayasa kurulunun başlatılmasıdır. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılmıştır. Guterres, bugünkü anayasa komitesinin başlatılmasının, Suriye’nin 9 yıl süren krizinde siyasal süreç için ilk anlamlı adım olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyor. Anayasa komitesinin seçkin üyeleri, bugün Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Suriye Müzakere Komisyonu arasındaki bir anlaşmaya dayanarak buradasınız. Bu anlaşma bu komitenin çalışmalarına rehberlik edecektir. Bu, hükümet ve muhalefet arasındaki ilk siyasi anlaşma. Bu tarihi bir an. Çünkü ilk kez hükümetin 50 adayı, muhalefetin 50 adayı yüz yüze oturuyor, aynı zamanda yan yana iki Eş Başkan var. Suriye için yeni bir şey için bir şans. Aramızda bu kadar çok kadını gördüğüm için de gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
PEDERSEN: SURİYE İÇİN GÜÇLÜ BİR UMUT
Pedersen, farklı görüşlere sahip olan vekillerin, ortak bir çözüm için yüz yüze oturduklarını belirterek, “Bugün burada, yüz yüze, diyalog ve müzakerelere başlamak için hazır bir şekilde oturuyorsunuz. Bunun, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki Suriyeliler için güçlü bir umut olduğuna inanıyorum. Vekil olmayı kabul ettiğiniz için hepinize müteşekkirim” dedi.
Pedersen’in ardından, rejimi temsilen Ahmed Kuzbari ve muhalifleri temsilen Hadi el Bahra konuştu.
KUZBARİ: BUGÜN BİR BAŞARI İÇİN BURADAYIZ
Suriye Arap Cumhuriyeti’ni temsilen konuşmasını yapan toplantının Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, “Suriyelilerin gözlerinin önünde buradayız. Onların isteklerini inşa etmek, elimizden gelenin en iyisini yapmak için derin bir çaba gösterme sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, aslında, sevgili vatanımıza zarar veren krizi çözmek için politik sürecin giriş noktalarından biridir” diye konuştu.
BAHRA: GEÇMİŞTE BAŞARAMADIKLARIMIZI BAŞARMAYI UMUYORUZ
Muhalif Eş Başkanı Hadi El Bahra, şu ana kadarki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, “Bu binada ve buna yakın bir odada, 2014 yılı başında ilk doğrudan müzakere sürecine başladık. Ne yazık ki, bu görüşmeler başarılı olamadı. Suriye halkı ıstırabına son verme olasılığına ilişkin hayal kırıklığına uğradı. Suriye trajedisi bugün de devam ediyor. 5 yıl sonra, bugün tekrar buluşuyoruz, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umuyoruz” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Pedersen’in konuşması
-Kuzbari’nin konuşması
-Bahra’nın konuşması

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