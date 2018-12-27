HABER

DHA DIŞ - Suriye: İsrail'in amacı Suriye'deki krizi uzatmak ve işbirlikçilerini desteklemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dair BM'ye, İsrail tarafından yapılan ihlallere dair iki mektup gönderildiğini duyurduğunu yazdı.

Suriye (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dair BM'ye, İsrail tarafından yapılan ihlallere dair iki mektup gönderildiğini duyurduğunu yazdı. Ajans, yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının Suriye'deki krizi uzatma ve işbirlikçilerine destek amaçlı olduğunun altınını çizildiğini yazdı.

RUSYA: İSRAİL, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile İsrail’in Şam'a yönelik hava saldırısının Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, 1701 sayılı karar dâhil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 savaş uçağının, Lübnan hava sahası üzerinden Şam civarına saldırılar gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İsrail uçaklarının, Şam ve Beyrut’ta bulunan havalimanlarına giden sivil uçakları bir kez daha kalkan olarak kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini vurgulamak gerekir." denildi.

HAARETZ: İSRAİL, İRAN'IN SURİYE'DEKİ LOJİSTİK MERKEZİNİ VURDU

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise İsrailli güvenlik yetkilisini kaynak göstererek, İsrail'in dün gece Suriye'de bulunan İran hedeflerine hava operasyonu yaptığını duyurdu. Gazete, yetkilinin vurulan hedeflerin depo ve lojistik merkezler olduğunu ve bunların Hizbullah üyelerine silah taşıdıklarını söylediklerini yazdı. Haberde, İsrail'in Şam yakınlarında İsrail savaş uçaklarını hedef alan bir uçaksavarı da etkisiz hale getirdiğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

İsrail'in hava saldırılarından görüntüler

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Emekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyorEmekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor
Yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldıYolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Arkeologlar 9 milyon yıl öncesine gidecek

Tam 9 milyon yıl öncesine ait! Her biri bu topraklarda gizli

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Atı donmasın diye naylona sardı!

Atı donmasın diye naylona sardı!

Türkiye'de bulunan yanardağlar

Türkiye'de bulunan yanardağlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.