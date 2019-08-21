HABER

DHA DIŞ- Sürücü, polisi yolda böyle sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Ukrayna’da polis tarafından durdurulan sürücü, aniden gaza bastı.

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’da polis tarafından durdurulan sürücü, aniden gaza bastı. Otomobilin kapısına tutunan polis, yolda sürüklendi. Sürücünün 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Olay, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Polis çevirmesinde durdurulan sürücü, polisle konuştuğu sırada aniden gaza bastı. Kaçan sürücünün otomobilinin kapısına tutunan polis, yolda metrelerce sürüklendi. Polisin, olayda hafif yaralandığı belirtilirken; gözaltına alınan sürücünün 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Polisin otomobilin kapısına tutunarak sürüklendiği anlar

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldüDeniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü
Boşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyetteBoşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyette
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.