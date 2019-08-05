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DHA DIŞ- Sürücüsüz araçlara henüz güven yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırmaya göre, insanlar sürücüsüz ve elektrikle çalışan araçları henüz güvenilir bulmuyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Yapılan son araştırmaya göre, insanlar sürücüsüz ve elektrikle çalışan araçları henüz güvenilir bulmuyor.

Anket ve araştırma şirketi JD Power ile uluslararası anket şirketi Survey Monkey’in birlikte yaptıkları güven araştırması sonuçlarında, katılımcıların sorulan sorular arasında en az güvendikleri konu sürücüsüz araçlar oldu.

5 bin 749 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların verdikleri yanıtlar 0-40, 41-60 ve 61-100 puan olarak derecelendirildi. Katılımcılar ‘Sürücüsüz bir aracın içinde diğer sürücülerle birlikte kendinizi konforlu hisseder miydiniz?’ sorusuna sadece 35 puan vererek en düşük puanlamayı yaptı. Sürücüsüz otomobillere güven puanı ise sadece 36 oldu.

Yaş aralığının dikkate alınmadığı bu soruda, katılımcıların yüzde 40’ı sürücüsüz araçların trafikteki güvenliğinin artırılması gerektiği yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 71’i teknolojinin başarısızlıkla sonuçlanmasından endişe duyduklarını belirtirken; yüzde 57’lik bir oran ise sürücüsüz bir aracı kullandıkları sırada başkaları tarafından ele geçirilmesinden korkacaklarını ve yüzde 55’i ise herhangi bir trafik kazası olduğunda sorumlulukları hakkında endişeleneceklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 39’u, toplu ulaşım ve kargo servisleri de dâhil olmak üzere sürücüsüz araç teknolojisinden dolayı heyecan duymadıklarını dile getirdi. Diğer yandan, katılımcıların 3’te 2’si hayatlarındaki teknolojinin faydaları konusunda endişeden çok heyecan duydukları yanıtını verdi. Yine aynı çoğunluk, sürücüsüz araçlar hakkında ya hiç ya da çok az bir bilgiye sahip olduklarını söyledi.

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