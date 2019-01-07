DHA DIŞ - Suudi genç kız: Geri gönderirseniz öldürecekler

Özge Düzgün, (DHA)- Bangkok havalimanında alıkonan Suudi genç kız, ülkeye iade edilirse öldürüleceğini iddia etti.

Pasaportu ve belgeleri olmadığı için Bangkok Suvarnabhumi havalimanında tutulan Suudi Rahaf Muhammed Al-Qunun, (18) dün otel rezervasyonu ve ger dönüş bileti olmadığı için ülkeye girişinin reddedildiğini ve Taylandlı yetkililer tarafından geri gönderildiği takdirde yaşamın tehlikede olduğunu söyledi.

Çin televizyonu CGTN’ye konuşan Rahaf Muhammed Al-Qunun, Bangkok Suvarnabhumi havaalanına geldiğinde Suudi ve Kuveytli yetkililer tarafından durdurulduğunu ve seyahat belgesinin zorla ondan alındığını iddia etti.

Genç kadın ropörtajda, “Pasaportumu aldılar” dedi ve ‘erkek koruyucusunun’, ‘izinsiz’ seyahat için onu rapor ettiğini de söyledi. Kendisini ‘ateist’ olarak tanımlayan Rahaf, ailesinden kaçmaya çalıştığını ve fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığını iddia etti.

“Ailem çok katı insanlar ve beni altı ay boyunca bir odada hapsettiler, çünkü saçımı kestim” diyen genç kız, geri gönderilirse tekrar hapsedileceğinden emin olduğunu da anlattı. Ailesinin kendisini öldürmesinden korkan genç kızın yardım twitleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.