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DHA DIŞ- Suudi Ordusu: Suudi Aramco saldırıları kesinlikle İran tarafından desteklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, “Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Konferanstan görüntüler
-Maliki’nin konuşması
-Konferansta sergilenen kanıtların görüntüsü

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