DHA DIŞ - Tasarı kabul edilirse KKTC'de 'savaş halinde' de vicdani ret hakkı doğacak

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) 1974 Barış Harekatı nedeniyle 'ateşkesin' olduğu Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Cumhuriyet Meclisi'ne getirdiği vicdani ret yasa tasarının detayları ortaya çıktı. Yasa tasarısına göre, savaş halinde dahi vicdani ret hakkı kullanılabilecek. Yasa tasarısında, "Savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal gerekçesi ile, vicdani ret hakkının kullanımı sınırlandırılamaz ve engellenemez" şeklinde ibarenin yer aldığı öğrenildi.

Tasarıya göre mevcut askerler de vicdani ret hakkından yararlanacak. Bu da yasa tasarısında şu ifadelerle yer aldı: "Vicdani ret hakkından muvazzaflık hizmetini sürdürmekte olan er, erbaş, yedek subay, astsubay ve yedekler de yararlanabilecek". Meclis'e gönderilen yasa tasarısına göre; 'vicdani ret hakkını, askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini gerekçelerle, yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler' elde edecek.

6 KİŞİLİK KURUL OLACAK