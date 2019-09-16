HABER

DHA DIŞ - TASS: MC-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 21:13 | Son Güncelleme

Rusya’nın orta mesafeli yolcu uçağı MC-21, ilk uluslararası uçuşunu Jukovski Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdi.

Rusya, (DHA)- Rusya’nın orta mesafeli yolcu uçağı MC-21, ilk uluslararası uçuşunu Jukovski Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdi. Uçak, Teknofest için İstanbul’a geldi.

İlk iç hatlar uçuşunu 2017 yılında gerçekleştiren MC-21 orta mesafeli yolcu uçağı, Teknofest İstanbul için ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdi. Irkut Corporation tarafından tasarlanan uçağın ilk teslimatının 2021 yılında yapılması bekleniyor.

TEKNOFEST’TE 4 RUS UÇAĞI

Resmi olarak yarın başlayacak Teknofest’te, Rusya’dan 4 uçak katılacak. Orta mesafeli yolcu uçağı MC-21’in yanı sıra; kısa mesafeli SSJ-100 yolcu uçağı, amfibi uçağı Be-200 ve çok fonksiyonlu savaş uçağı Sukhoi-35 Teknofest’te yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Rus MC-21 yolcu uçağının tanıtım görüntüleri

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!
Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesiDiyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.