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DHA DIŞ- Tayland’da korkutan hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Tayland’da bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan hortum, insanlara büyük korku yaşattı.

Tayland, (DHA)- Tayland’da bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan hortum, insanlara büyük korku yaşattı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Hortum, Tayland’ın başkenti Bangkok’un Samut Prakan bölgesindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, hortumu gören insanların korkuyla kaçmaya çalıştıkları, görüntüyü kaydeden kişinin ise bir markete sığındığı görüldü.

Yerel medya, hortumun 10 dakika kadar sürdüğünü ve akaryakıt istasyonunun çevresindeki reklam panolarının yıkıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Hortumun görüntüleri
-İnsanların kaçışmaları
-Detaylar

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