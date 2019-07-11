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DHA DIŞ- Tayland’da savaş uçağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.

Tayland, (DHA)- Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü. İki kişilik uçaktaki pilotlardan birisi fırlatma koltuğu ile kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti.

Uçak, Tha Wang Tan tambonundaki Saraphi bölgesine, yerel saatle 16.15 sıralarında düştü. Aero L-38 tipi savaş uçağında bulunan iki pilottan biri fırlatma koltuğu ile kurtulup kazayı yaralı atlatırken; diğeri düşen uçakta hayatını kaybetti.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri sözcüsü Pngsak Semachai, uçağın düşme nedeninin kanadının kırılması olduğunu belirtti.

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