DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan (DHA) - T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi (TBMM) Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, resmi temaslarda bulunmak i\u00e7in geldi\u011fi Azerbaycan'da Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev taraf\u0131ndan kabul edildi.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n--------------------\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Eski sahibini g\u00f6ren k\u00f6pek \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fcEkrem \u0130mamo\u011flu se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Beyo\u011flu'nda s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor\u00a0\u00c7anakkale\u2019de ilk leylek yuvaya kondu
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