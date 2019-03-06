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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi  (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

Azerbaycan (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

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