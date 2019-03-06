DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

Azerbaycan (DHA) - T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi (TBMM) Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, resmi temaslarda bulunmak i\u00e7in geldi\u011fi Azerbaycan'da Milli Meclis Ba\u015fkan\u0131 Oktay Asadov ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n--------------------\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNEREn k\u00f6t\u00fc cinsel ili\u015fki pozisyonu hem kad\u0131n hem de erkekler i\u00e7in!Tak\u0131l\u0131 kalan gaz teli kazaya sebep olduEvlilik hayaliyle kand\u0131rm\u0131\u015f! Gen\u00e7 k\u0131za b\u00fcy\u00fck \u015fok
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