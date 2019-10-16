DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştü

S\u0131rbistan, (DHA)- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Cibuti Ulusal Meclis Ba\u015fkan\u0131 Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriKaramollao\u011flu'ndan 'T\u00fcrkiye ittifak\u0131' vurgusu! Aksaray Belediyesi Meclisinden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na asker selaml\u0131 destek
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