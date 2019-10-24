DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ile görüştü

Fransa, (DHA)- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Fransa Ulusal Meclis Ba\u015fkan\u0131 Richard Ferrand ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-----------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcnlenmi\u015fti! Ya\u011fmur Takta\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorluyorTBMM'de 'Trump'\u0131n mektubu' tart\u0131\u015fmas\u0131! Gerilim y\u00fckseldi\u0130BB'de i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan i\u015f\u00e7ilerin eylemi 60'\u0131nc\u0131 g\u00fcn\u00fcnde\u00a0
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