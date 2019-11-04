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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı.

Japonya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo’ya Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasviri bulunan bir çini tabak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo’nun konuşması
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Akiko Santo’ya çini tabak hediye etmesi
-Müzik gösterisi
-Resepsiyondan detaylar

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