DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü

S\u0131rbistan, (DHA)- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, S\u0131rbistan Meclis Ba\u015fkan\u0131 Gojkovic ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNER Hangi bur\u00e7 nas\u0131l tahrik olur?Karamollao\u011flu'ndan 'T\u00fcrkiye ittifak\u0131' vurgusu! Aksaray Belediyesi Meclisinden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na asker selaml\u0131 destek
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