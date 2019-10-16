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DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

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