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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı’nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı.

Moğolistan (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı’nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı.

Görüntü Dökümü
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-Havalimanında karşılama

-Tören

-Heyetler arası görüşme

-Ortak basın açıklaması

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