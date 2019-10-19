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DHA DIŞ - Tel Abyad'da kilisenin karargâh olarak kullanıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

 Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargâh olarak kullandığı ortaya çıktı.

Suriye, (DHA) - Barış Pınarı Hareketı'nda kurtarılan Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Ermenilere ait olan bir kiliseyi karargâh olarak kullandığı ortaya çıktı.
Fırat'ın doğusunda yer alan Tel Abyad'daki kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu ve posterin hemen yanında da diğer dini sembollerin yer aldığı görülüyor.
Öte yandan, teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları ve karargâh haline getirdikleri kilisenin, Barış Pınarı Harekâtı'yla birlikte YPG/PKK'dan kurtarılarak korumaya alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kilise’nin içinden görüntü
-Duvardaki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve diğer dini semboller
-Dış detaylar
-Detaylar

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