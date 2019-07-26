DHA DIŞ- Telefondan gözünü alamayan çocuk raylara düştü

Rusya, (DHA)- Rusya’da metro istasyonunda yürüyen ve elindeki telefondan gözünü alamayan çocuk, raylara düştü. Olay sırasında istasyonun boş olması büyük bir facianın önüne geçti.

Yekaterinburg şehrinin Chkalovskaya istasyonunda meydana gelen olayda, 9 yaşındaki çocuk elindeki telefona bakarak metro istasyonunda yürürken platformu geçtiğini fark etmeyip raylara düştü. Bir süre raylarda koşan çocuğa daha sonrasında istasyonda bulunan bir yolcu yardım etti. Çocuk, yolcunun yardımıyla platforma tırmanarak kurtuldu. O anları istasyonun güvenlik kameraları kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun elinde telefonla yürümesi

-Çocuğun raylara düşmesi

-Çocuğun başka bir yolcunun yardımıyla raylardan çıkması

