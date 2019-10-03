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DHA DIŞ- Temizlik işçisi kadın, ölümden şans eseri kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

Tayland’da meydana gelen kazada, temizlik işçisi kadın şans eseri ölümden döndü.

Tayland, (DHA)- Tayland’da meydana gelen kazada, temizlik işçisi kadın şans eseri ölümden döndü. Kontrolden çıkan otomobil, temizlik işçisi kadını adeta sıyırdı ve kaldırıma çarparak takla attı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen kazada, temizlik işçisi bir kadına, arkasından gelen ve kontrolden çıkmış otomobil çarpıyordu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin, o sırada sokağı süpüren kadının arkasından hızla geldiği ve adeta sıyırarak geçtiği, ardından sokakta bulunan bir tapınağın kaldırımına çarparak takla attığı görüldü. Öte yandan, ne olduğunu anlamaya çalışan kadının, korkuyla kaldırımın iç kısmına geçtiği ve kaza yapan otomobili izlediği görüldü.

Yerel medya, kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Otomobilin kadının arkasından hızla gelme anı
-Kadını sıyıran otomobilin görüntüsü
-Kaldırımın iç kısmına geçen kadın
-Diğer açıdan kaza anı
-Otomobilin kaldırıma vurarak takla atması

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