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DHA DIŞ - THY, Ukrayna'da başarılı acenteleri ödüllendirdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

  - Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da 2018 yılında en iyi performans gösteren acenteleri ödüllendirdi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da 2018 yılında en iyi performans gösteren acenteleri ödüllendirdi.

Kiev’de THY tarafından düzenlenen ödül töreninde, Ukrayna’da 2018 yılında en çok satış yapan seyahat ve kargo acentelerine ödül takdim edildi.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere, THY Satış Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa ve Balkanlar) Fuat Fırat, T.C. Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, THY Ukrayna müdürleri ve acente temsilcileri katıldı.

THY Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat yaptığı konuşmada, “Ukrayna'ya kısa mesafeli uçuşlarda geniş gövdeli uçak kullanan ilk ve tek yabancı hava yolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz, haftada 80'den fazla yolcu ve üç adet kargo uçağı ile gerçekleştirdiğimiz seferler ile Ukrayna'nın altı şehrini uçuş merkezimiz İstanbul aracılığıyla dünyaya bağlamaktayız” dedi.

THY’nin Ukrayna hattında sefer sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Fuat, “Haftalık uçuş sayımızı Kiev'de 16'dan 24'e, Odesa'da 11'den 21'e ve Lviv'de 7'den 10'a çıkardık. Şu anda Kiev, Odesa, Lviv, Harkiv, Herson ve Zaporijya şehirlerinde yaşayan Ukraynalıları dünyada 306 destinasyona ulaştırıyoruz” diye konuştu.

BODRUM-KİEV SEFERLERİ BAŞLIYOR

THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı ise, “2018 yılında, Türk Hava Yolları Ukrayna varışlı ve çıkışlı yolcu sayısını 2017 yılına göre yüzde 28 oranında artırmıştır. Aynı dönemde Ukrayna varışlı ve çıkışlı uluslararası transit yolcu sayımız yüzde 25 oranında artış göstermiştir. 2018 yılında taşınan kargo miktarında ise 2017 yılına göre yüzde 23 artış sağlanmıştır” şeklinde bilgi verdi.

Önümüzdeki ay Kiev-Bodrum direkt seferlerinin başlayacağını hatırlatan Sayıcı, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ukrayna, 2018 yılında 1,4 milyon ziyaretçi ile Türkiye’ye olan turist trafiği açısından yedinci sırada yer almaktadır. Görüldüğü üzere Ukrayna, Türkiye ve Türk Hava Yolları için çok değerli bir pazar ve verimli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle, 2019 yılında da Ukrayna'daki faaliyetlerimize artırarak devam etmeyi umuyoruz” diye konuştu.

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