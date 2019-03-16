DHA DIŞ - THY, Ukrayna'da başarılı acenteleri ödüllendirdi 

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da 2018 yılında en iyi performans gösteren acenteleri ödüllendirdi.

Kiev’de THY tarafından düzenlenen ödül töreninde, Ukrayna’da 2018 yılında en çok satış yapan seyahat ve kargo acentelerine ödül takdim edildi.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere, THY Satış Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa ve Balkanlar) Fuat Fırat, T.C. Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, THY Ukrayna müdürleri ve acente temsilcileri katıldı.

THY Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat yaptığı konuşmada, “Ukrayna'ya kısa mesafeli uçuşlarda geniş gövdeli uçak kullanan ilk ve tek yabancı hava yolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz, haftada 80'den fazla yolcu ve üç adet kargo uçağı ile gerçekleştirdiğimiz seferler ile Ukrayna'nın altı şehrini uçuş merkezimiz İstanbul aracılığıyla dünyaya bağlamaktayız” dedi.

THY’nin Ukrayna hattında sefer sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Fuat, “Haftalık uçuş sayımızı Kiev'de 16'dan 24'e, Odesa'da 11'den 21'e ve Lviv'de 7'den 10'a çıkardık. Şu anda Kiev, Odesa, Lviv, Harkiv, Herson ve Zaporijya şehirlerinde yaşayan Ukraynalıları dünyada 306 destinasyona ulaştırıyoruz” diye konuştu.