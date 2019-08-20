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DHA DIŞ- Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

ABD’de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı.

ABD, (DHA)- ABD’de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü’ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.

Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, “Eğer Florida’da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Timsahın tel örgülere tırmanma anı

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