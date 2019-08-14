DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR’a böyle çarptı

ABD, (DHA)- ABD’de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR’a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Texas’ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR’ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR’a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR’ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.
Kazada can kaybı yaşanmadı.
Görüntü Dökümü
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-Hemzemin geçitte duran TIR
-Yük treninin TIR’a çarpma anı
-TIR’ın arkasında bulunan otomobilin uçarak takla atması
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