HABER

DHA DIŞ- Treni duymadı, az kalsın eziliyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hindistan’da yaşlı bir çiftçi, tren raylarının üstündeyken gelen treni duymadı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da yaşlı bir çiftçi, tren raylarının üstündeyken gelen treni duymadı. Son anda treni fark eden çiftçi, rayların üzerine yatarak ölümden kurtuldu. Trenin çiftçinin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Karnataka eyaletine bağlı Bagalkot şehrinin tren istasyonunda meydana gelen olayda, kulağı ağır işiten yaşlı bir çiftçinin yük treninin sesini duymadığı; son anda treni fark edip rayların üstüne yatan çiftçi ölümden döndüğü bildirildi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin makinisti uyarmaya çalıştığı; çiftçinin ise rayların üzerinde hareketsiz şekilde yatarak trenin geçmesini beklediği görüldü. Sonrasında, trenin durmasıyla rayların üstünden kalkan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Çiftçinin rayların üzerinde yatması

-Trenin çiftçinin üzerinden geçmesi

-Çiftçinin rayların üstünden ayrılması

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Gazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebiGazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.