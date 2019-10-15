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DHA DIŞ - Trump: ABC News'te büyük skandal

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

 Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekâtı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.

ABD (DHA) - Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekâtı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABC News'te büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet" dedi.

Görüntülerin ABD'nin Kentucky şehrinde gece yapılan bir tatbikata ait olduğu ortaya çıktı.

ABC World News Tonight'ta yapılan yanlışlıkla ilgili özür ve düzeltme açıklaması yapıldı.

Görüntü Dökümü
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-ABD News'te yayınlanan görüntüler

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