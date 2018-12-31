DHA DIŞ - Trump: Askerlerimizi yavaş yavaş Suriye'den çekiyoruz

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.

Trump'ın mesajı şöyle: "Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor."

