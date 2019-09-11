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DHA DIŞ- Trump: Bolton yerine yüksek nitelikli 5 aday var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 22:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı görevi için 5 yüksek nitelikli adayının olduğunu ve önümüzdeki hafta seçimini açıklayacağını söyledi.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı görevi için 5 yüksek nitelikli adayının olduğunu ve önümüzdeki hafta seçimini açıklayacağını söyledi.

ABD Başkanı, gazetecilerin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın kim olacağı soruları üzerine, “Bu görevi çok isteyen 5 adayım var. Bunlar yakından tanıdığım ve yüksek nitelikli insanlar. Gelecek hafta bu adaylardan birini ilan edeceğim” dedi.

BOLTON 3’ÜNCÜ KİŞİYDİ

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 2016 yılından beri 3 güvenlik danışmanıyla çalıştı. Trump yönetiminin ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flyinn olurken, Flyinn’in adı Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada geçince istifa etmek zorunda kaldı. Flyinn’den sonra emekli asker Herbert Raymond McMaster ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getirilirken, Trump’la uyum sorunu yaşayan McMaster da görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

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