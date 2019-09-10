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DHA DIŞ- Trump, Bolton’ı görevden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton’ı görevden aldığını duyurdu.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton’ı görevden aldığını duyurdu.

Trump yayınladığı mesajında, “Dün gece John Bolton’a hizmetlerinin artık Beyaz Saray’da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John’dan bu sabah istifasını istedim. John’a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nı açıklayacağım” diye yazdı.

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