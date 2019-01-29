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DHA DIŞ - Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık (2) - görüntülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

“Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım” diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'ın açıklaması

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