HABER

DHA DIŞ- Trump: Her iki tarafta da iyi bir irade var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğünü yazdı.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ’lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yolladığı, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” mesajını alıntılayarak, “Terörizmi yenilgiye uğratalım” diye paylaştı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
GÜNCELLEME - Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandıGÜNCELLEME - Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı
Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdiErdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.