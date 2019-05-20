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DHA DIŞ - Trump: İran savaşmak istiyorsa, bu onun sonu olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

 ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "İran savaşmak istiyorsa, bu onun resmi sonu olur" mesajını paylaştı.

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "İran savaşmak istiyorsa, bu onun resmi sonu olur" mesajını paylaştı.

ABD'nin Basra Körfezi'ne savaş gemisi konumlandırmasının ardından İran'ın 'vururuz' yanıtı sonrası yükselen tansiyon; her iki ülkeden sükunet çağrı ve mesajları ile düşmüştü.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından gerilimi yeniden tırmandıracak bir masaj yayınladı. Trump mesajında, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

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