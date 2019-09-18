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DHA DIŞ- Trump: İran’a yaptırımları artırdım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yaptırımların artırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yaptırımların artırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Az önce Hazine Bakanına İran’a uaptırımları önemli ölçüde artırma talimatı verdim” dedi.

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