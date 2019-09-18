DHA DIŞ- Trump: İran’a yaptırımları artırdım

ABD, (DHA)- ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, \u0130ran\u2019a yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde talimat verdi\u011fini duyurdu.\nSosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan Trump, \u201cAz \u00f6nce Hazine Bakan\u0131na \u0130ran\u2019a uapt\u0131r\u0131mlar\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131rma talimat\u0131 verdim\u201d dedi.G\u00f6ren \u015foke oldu! S\u0131ra s\u0131ra gelip...Foto\u011fraflar \/\/ Gaziosmanpa\u015fa'daki motosikletli sald\u0131rganlar adliyeye sevk edildiKADEM\u2019den HDP il binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde evlatlar\u0131 i\u00e7in eylem yapan ailelere destek ziyareti
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