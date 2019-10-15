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DHA DIŞ- Trump: Pence ve Pompeo, Türkiye’ye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, “Türkiye’ye ve diğerlerine karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmek zorundalar. Neler olacağını göreceğiz. Pence ve Pompeo’nun yer aldığı heyet, Türkiye’den ateşkes talep edecek” ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray bahçesindeki açıklamaları

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